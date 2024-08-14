Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesinde "Çini ve Yazma Eser Sergisi" açılacak.

Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphane Müdürü Esma Takcı, yaptığı açıklamada sergi hakkında bilgiler verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü olarak 20-29 Ağustos tarihleri arasında kütüphanede "Çini ve Yazma Eser Sergisi" düzenleyeceklerini kaydeden Esma Takcı, “Kütüphanemizde bulunan Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırlamış oldukları çiniler sergide yer alacaktır. Ayrıca Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü olarak bünyemizde bulunan ecdadımızdan yadigar, paha biçilemeyen yazma eserlerimizden seçkiler sergi boyunca ilgilileriyle buluşacaktır. Bunlar arasında kütüphanemizde bulunan en eski tarihli yazma ve başkanlığımızın tıpkı basımını yaptığı dünya da tek nüshası olan Divan-ı Lügatit Türk'ün tıpkı basımı da sergilenen eserler arasında olacaktır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)