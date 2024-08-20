Çorum'da cipin park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazayı bir binanın güvenlik kamerası kaydetti.
Derya K. (51) idaresindeki 34 KYR 915 plakalı cip, 15 Ağustos'ta Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde park halindeki 3 araca çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Serpil A. (66) yaralandı, cip ve çarptığı park halindeki araçlarda büyük ölçüde hasar meydana geldi.
Kazayı civardaki bir binanın güvenlik kamerası kaydetti.
Görüntülerde, Derya K. (51) idaresindeki cipin Osmancık Caddesi'nde park halindeki araçlara çarpması yer aldı.
Editör: Anadolu Ajansı