Saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti İskilip Belediye Başkan Adayı İsmail Çizikci, Yanoğlan-Çomu köyü bölgesinde faliyet gösteren ve ilçe ekonomisine katkı sunan Yılmaz Madenciliği ziyaret ederek işçilerle buluştu.

İŞÇİLER ÇİZİKÇİ’DEN TALEP ETMİŞTİ

Çizikci, Yılmaz Madencilik ziyareti öncesi yıllardır çözülemeyen iş verenin ve maden işçilerinin ençok dile getirdiği maden yolu sorununu hafta içi Çorum ziyaretinde yaptığı girişimlerle çözerken, maden ziyaretine eli boş gitmedi.

HEP BİRLİKTE ORTAK PAYDAMIZ İSKİLİP

Konuya ilişkin açıklama yapan İsmail Çizikci, şöyle dedi:

“Hava soğuk, işleri ağır, ancak hepsinde emekleriyle ve alın teriyle geçimlerini kazanmanın huzuru var. Bize olan destekleri, bizlerle paylaştıkları görüşleri çok kıymetli. Maden ocağı çalışanlarımızın taleplerini dinledik. Madenci hemşehrilerimizin taleplerinden birisi olan ulaşım sıkıntısını İlçe Başkanımız Mehmet Demirci, İl Genel Meclis Üyemiz Duran Bıyık ve yönetim kurulu üyelerimiz ile ile istişare ederek sonuçlandırdık.

İŞ MAKİNELERİ BÖLGEDE

İl Özel İdaresi’ne bağlı iş makinalarımız bölgeye intilak etmiş olup, pazartesi günü itibariyle kumlama ve sağlamlama çalışmasını başlatıp hava şartlarının uygun olduğu en kısa süre içerisinde de asfaltlama çalışmasını başlatacağız. Yıllardır yapılmayan, işçilerimizin iş verenin ve bölge halkının kullandığı bu yol sorunu çözmek bize nasip oldu. Gayet iyi biliyoruz ki arkamızda güçlü bir teşkilat ve ekip olmadan hiçbir işi başaramayız.

SÖZ VERDİK, YAPIYORUZ

Söz verdik yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Hepimiz için daha güzel bir İskilip'i birlikte, omuz omuza kuracağız.”