Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) 1 Eylül tarihinde başlayacağını belirterek, yapılacak tüm desteklerden yararlanmak için ÇKS'nin önemli olduğuna işaret etti.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK

1 Eylül 2024 itibariyle başlayan kayıt sürecinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edeceğini açıklayan Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, “Odamız ÇKS işlemleri için çiftçilerimize Tarım İl Müdürlüğümüzün ek binasının alt katında hizmet vermektedir. Tarımsal desteklerden faydalanabilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları ÇKS kayıtlarını yaptırsınlar. Tüm çiftçilerimize duyurulur” ifadelerini kullandı.

2023-2024 yıllarında yapılan kadastro çalışmalarından dolayı tapu parselleri değişenlerin yeni parsel numaralı ile müracaat etmeleri gerektiğini ifade eden Adem Özdemir, yine parsel numaralı değişen kiralık arazilerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi ve muvafakat ile ekilen arazilerin de muvafakatlarının yenilenmesi gerektiğini söyledi.