AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi-Sosyolog Hüseyin Çalışkan, ‘İnsan Kıymetleri’ başlığı altındaki projelerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

‘İnsan Kıymetleri’ başlığı altında daha önce 7 projesini kamuoyu ile paylaşan Hüseyin Çalışkan, Kadın ve Çocuklarla ilgili projesi hakkında bilgi verdi.

ÇOCUK KÖYÜ KURACAĞIZ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı sürecinde paylaştığı ‘Çocuk Köyü’ projesini, Çorum’da uygun bir alanda, hayata geçirmeyi planladığını belirten Çalışkan, “Köyümüzün adı da "Haseki Çocuk Köyü" olmasının fikir hakkına saygı ve fikir hakkının iadesi anlayışıyla uygun buluyoruz. Bu köyde çocuklarımızın, gerek tarihimizin güzellikleri, gerek modern zamanın özellikleri içinde hoşça vakit geçirmeleri, eğlenirken öğrenmeleri, öğrenirken sevinmeleri ve sevindirmeleri arzusundayız” dedi.

‘ROL MODELİNİZ OLMAYA TALİBİM’

Sosyoloji Bölümünden mezun olduğunu hatırlatan Çalışkan, eğitim sürecinin kendisine hayata birçok pencereden bakmayı sağladığını ifade ederek, şunları söyledi: “ Ev işlerinin rutin olarak yapıldığında kıymetinin görülmediği, yapılmadığında görüldüğü, annenin ve eşin kıymetini taktir etmenin yolunun, ona yardım etmekten geçtiğini öğrendim. Bağda evi eşimle birlikte temizliyoruz, bahçede birlikte çalışıyoruz. Evde ortalığı dağıtmıyorum, hatta topluyorum, masayı temizliyorum, kirli tabakları evyeye götürebiliyorum. Bazen birlikte yemek yapıyoruz, bazen tek başıma yapabiliyorum. Bulaşık makinesini doldurmayı değil ama boşaltmayı öğrenebildim. Bu vesile ile tüm erkek hemşerilerime sesleniyorum. Sadece Belediye Başkanınız olmaya değil, Rol Model'iniz olmaya da talibim. Benden daha iyi rol modellerin olduğunu biliyorum ve isterlerse rol modellik görevimi, bu arkadaşlara seve seve törenle devretmeye hazır olduğumu da ilan ediyorum.”

‘EL EMEĞİ GÖZ NURU SATIŞ OFİSLERİ AÇACAĞIZ’

Aile bütçesine katkı sağlamak isteyen kadınlar için ‘El Emeği Göz Nuru’ satış ofislerini kuracaklarını aktaran Çalışkan, “Kadınlarımızın evde ve kurslarda yaptığı, giyecek, dekor, el işi, sanat eserleri vb. gibi ürünlerin satılacağı için ‘El Emeği Göz Nuru’ satış ofisleri açacağız.

KADIN ve ÇOCUK KONUKEVİ

Bu konuda ilimizde bulunan mevcut imkânların yeterli olup olmadığı, ilave imkâna ihtiyaç var ise de yapıldığında işletmesi konusu, Sayın Valimiz ve Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte değerlendirilecek ve sonuca göre karar alacağız” diye konuştu.