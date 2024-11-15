Çorum Belediyesi tarafından 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Çorumlu Obası Gençli Kamp Merkezi’nde at biniciliğinden mini turnuvalara ve eğitici zeka oyunları eğitimlerine kadar birçok farklı etkinliğin yer aldığı organizasyon, çocuklara okul stresinden uzaklaşma fırsatı sundu.

Etkinlik boyunca öğrenciler, zekalarını kullanarak birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Klasik masa oyunlarından mantık yürütmeye dayalı zeka testlerine kadar geniş bir oyun yelpazesinde yeteneklerini sergileyen çocuklar, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de stratejik düşünme becerilerini geliştirdi. Eğitmenler, yarışma öncesinde öğrencilere zeka oyunları hakkında eğitim vererek, oyunların kurallarını öğretti ve strateji geliştirme yollarını anlattı.

Çocuklar, yarışmalarda sergiledikleri performansla büyük bir heyecan yaşarken, yarışmaların sonunda kazananlara madalya ve başarı belgesi takdim edildi.