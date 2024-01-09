Sungurlu Belediyespor erkek voleybol takımı ligdeki kader maçında evinde Maliye Voleybol’u nefes kesen bir maç sonunda 3-1 yenerek final grubu yolunda yarışa 'devam' dedi.

Sungurlu Belediyespor yönetiminin maç öncesi yaptığı açıklama doğrultusunda çocuklara malzeme dağıtıldı.

Maç öncesi yapılan açıklamada salona aileleri ile gelecek çocuklara satranç takımı, voleybol ve basketbol topu hediye edileceğini açıklamıştı.

Bu doğrultuda Sungurlu belediyespor voleybolcüleri maç başlamadan önce tribündeki çocuk taraftarlara hediyelerini dağıttılar.