Yaratıcı düşünme, yeni ve alışılmadık yollar düşünme ve sorunlara benzersiz çözümler üretme becerisidir. Zeka ve yaratıcılık aynı şey değildir. Matematikte yaratıcı düşünme becerisine sahip olamayan bir çocuk sanat alanında oldukça yaratıcı düşünebilir. Öğretmenler ve ebeveynler için en önemli konu söz konusu alandaki yaratıcılığını arttırma hedefi olmalıdır. Aşağıda çocuklarda yaratıcı düşünmeyi destekleyen bazı başlıklara değinilmiştir.

Beyin Fırtınasını Destekleme

Beyin fırtınasıyla bir grup öğrencinin yaratıcı fikirler üretmelerinin, birbirlerinin fikirlerini kışkırtmalarını ve akıllarına ne gelirse gelsin söylenmesinin desteklendiği bir yaratıcı düşünme yöntemidir. Öğretmen / grup etkinlik lideri evde ise ebeveynin beyin fırtınası sırasında bu etkinliğe katılan herkese son anlara yaklaşana kadar kimsenin kimseyi yargılamaması gerektiğini iletmesi gerekir.

Yaratıcılığı Uyaran Ortamlar Sağlama

Bazı ortamlar yaratıcılığı beslerken bazı ortamlar tam tersi olarak yaratıcılığa engel olur. Çocukta yaratıcılığı teşvik eden ebeveyn ve öğretmenler genellikle çocuğun doğal merakına güvenir. Çocuklara ezbere yanıt verecekleri sorular sormak yerine sorunlara anlamlı çözümler bulabilmelerini teşvik eden alıştırma ve etkinlikler ortaya koymak gerekir.

Asgari Düzeyde Kontrol

Çocuklara bir problemin çözümünü tam olarak nasıl sağlamaları gerektiğini söylemek kendilerine özgü düşünmenin bir hata olduğu algısına yol açabilir. Araştırma yapmanın zaman kaybına yol açacağı duygusuna kapılabilirler. Öğretmen ve ebeveynlerin, çocuklara hangi etkinliklerde bulunmaları gerektiğini doğrudan söylemek yerine, çocukların kendi ilgileri doğrultusunda tercih yapmaları ve eğilimlerini desteklenmesi çocukların doğal merakına daha az zarar verici olacaktır.

İçsel Motivasyon İçin Destek

Ebeveyn ve öğretmenler yaratıcı etkinliklerden öğrencilerin alacağı içsel tatmini küçümsememelidir. Düşünme ve çözüm karşılığında verilen yıldız, puan, hediye vb. ödüller yaratıcılığı bastırabilir. Ödül kullanılması gerekiyorsa aşırıya kaçmadan kullanılmalıdır. Yaratıcılığa sahip bir çocuğun motivasyonu ödülden bağımsız olarak gelişir.

Özgüven Becerilerine Destek

Çocuklarda yaratıcılığı arttırmak için öğretmen ve ebeveynlerin çocuğun yenilikçiliğe ve değerli bir şeyler yaratma becerisine inanmaya cesaretlendirmeleri gerekir. Yaratıcı becerilerde çocuğa güven vermek öz yetkinliği desteklemektedir. Öz yetkinlik, bireylerin zorlu durumların üstesinden gelmek için olumlu sonuçları içeren çözümü bulacağına olan inancıdır.

İşi Devam Ettirmeyi Sağlama

Ebeveynlerin ve öğretmenlerin çoğunu değerli yaratıcı ürünün uzun yıllar alabileceğini anlamaları ve sabırlı olmaları gerektiğinin farkında olmalıdır. Çoğu yaratıcı birey çabaları takdir edilmeden aylar, yıllarca fikir ve proje üzerinde çalışmaktadır. Bu sebepten yaratıcı düşünme aşamasındaki çocuk devamlı desteklenmeli ve vazgeçeceği noktada motivasyonu sağlanmalıdır.

Düşünce Açısından Risk Alma

Ebeveyn ve öğretmenlerin çocukları düşünsel riskler almaya teşvik etmelidir. Yaratıcı bireyler düşünsel riskler alabilmelidir. Daha önce keşfedilmemiş bir şeyi keşfetmek, icat etmeyi amaç edinmek yaratıcılığı içermektedir. Yaratıcı birey, başarısız olmaktan korkmaz olsa dahi yeniden denemeyi göze alır, yanlışlardan ders çıkararak düşüncesel risk alır.

Yaratıcılığı Olan Bireylerle Tanışma

Öğretmenler sınıfa yaratıcı bireyler davet ederek, ebeveynler ise çevrede tanıdığı yaratıcı bireylerle çocuklarını tanıştırarak onlardan yaratıcı olmalarına neyin yardımcı olduğunu anlatmalarını veya yaratıcı becerilerini çocuklara açıklamalarını isteyebilirler. Yazar, şair, müzisyen, bilim insanlarının deneyimleri çocuklarda yaratıcılığı uyandıracaktır.

Ayrıca her çocuğun potansiyelinin birbirinden farklı olduğu unutulmamalıdır. Bazı alanlarda diğerlerine göre daha yaratıcı olabilirken bazı alanlarda yaratıcılık gösteremeyebilir. Önemli olan çocuğun ilgi alanlarını farkına varmasını sağlayarak yaratıcılığa teşvik etmektir.