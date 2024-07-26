Çorum’da çocuklar bir araya gelerek Filistin için özgürlük istedi.

Anadolu Gençlik Derneği(AGD) Çorum Şubesi öncülüğünde PTT önünde gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Alperen Karadağ, Filistin’de yaklaşık 50 bin şehit verildiğini belirterek, “Bunların yaklaşık 16 bini çocuk. 100 bin de yaralı var. Her geçen saat bu sayılar artmaya devam ediyor. Yani biz burada şuan bu açıklamayı yaparken bile bu sayılar artmaya devam ediyor” dedi.

Çocuklar olarak oyun oynamak için değil, oyunu bozmak için topladıklarını ifade eden Alperen Karadağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizim ellerimiz kalem tutarken, kitap tutarken, Playstation tutarken, Gazzeli çocukların elleri anne babasının parçalanmış bedenlerini tutmasın diye Gazzeli çocukların elleri, elleri olsun diye, Gazzeli çocukların Türkiye’nin anne babaları destek olsun, çocukları da destek olsun diye bugün buradan diyoruz ki: Çocuklar farkında, zafer yakında!

İsrail’in koruyucusu Amerika’nın, Türkiye’de bulunan üslerini istemiyoruz. Ey büyüklerimiz, ey yöneticilerim, Biz ülke olarak bu vebale ortak olamayız. Orada yaşayanlar sizin çocuklarınız olsa elinizden geleni yapmaz mıydınız? Hesap yapar mıydınız çocuklar ölürken?

Bakın biz çocuklar bile haykırıyoruz: Çocuklar meydanda , zafer yakında! Şimdi “oyun” zamanı. Bu oyunda alışveriş yaparken paralarımız hiçbir zaman zalimlere gitmeyecek. Bu oyunda İsrail’i çok seven Amerika, ona “ oynaması” için kendi bahçesinden bir yer verecek. Bu oyunda, ümmetin bütün çocukları Mescid-i Aksa’nın bahçesinde özgürce oynayacak. Bu oyunda oyun yok, oyunu bozmak var. Şimdi biz çocuklar haykırıyoruz ve diyoruz ki: Biz oyunda değil, bozmaya geldik.”

Ahmet Yasir Öztekin’in yaptığı duanın ardından program sona erdi.