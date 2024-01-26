Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde çöken duvarın altında kalan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde ilçenin Ayvanat Mahallesi’nde çöken bahçe duvarın altında kalan 2 kardeş, çevredekilerin yardımıyla ağır yaralı olarak molozların altından çıkartılıp Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Ağır yaralı olarak Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Nurullah Saray (7) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Çöken duvarın altında kalan 4 yaşındaki T.S’nin ise durumunun kötü olduğu öğrenildi.