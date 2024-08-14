Çorum Çölyak Derneği çölyak farkındalığı oluşturmak amacıyla AHL Park AVM’de stand açacak.

15 Ağustos Perşembe günü saat 15.00’da açılacak olan standın 18 Ağustos Pazar günü saat 22.00’a kadar açık kalacağını belirten Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Toplumda çölyakın bilinirliğini artırmak için açacağımız stantta, çölyakla ilgili afiş ve broşür gibi görseller ile glütensiz yiyecek üreten birbirinden değerli firmalarımızın ürünlerini sergileyeceğiz. Çölyaklılar bu ürünlerden tatma imkanı bulacak. Derneğimize ait Glutensiz Mutfakta üyelerimizin imal ettiği ürünler sergilenecek. Ayrıca Schar, Mayalıhane, Nam Un ve Naturpy gibi glütensiz ürün imalatında kendini geliştirmiş saygın firmalar tanıtım için ürünlerini gönderdiler. Ayrıca Çorum’dan Aksular Gıda Nacho Glütensiz cips ve sosu ikramında bulunacak. Açılışa kadar birkaç firmanın daha katılımını bekliyoruz. İlgi gösteren firmalarımızın kıymetli yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri de standımızda bize eşlik edip çölyak hakkında halkımıza bilgiler verecek. Halkımızın ilgisini çekeceğini düşündüğümüz standımıza dernek üyelerimizi, çölyaklıları ile ailelerini ve tüm halkımızı bekliyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da organizasyonumuzun büyük ilgi görmesini umut ediyoruz. Bize bu imkanı veren AHL Park AVM yetkililerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. (Haber Merkezi)