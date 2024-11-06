Çorum Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Azak ile gönüllü destekçisi Hüseyin Zengin, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çölyak Derneğinin birlikte yapabilecekleri projeler istişare edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ise, “Çölyaklı gençlerimiz ile ilgili Bakanlığımızın ilgisi sürekli devam ediyor. Çorum Çölyak Derneği ile yapılabilecek ortak faaliyetlere açığız ve onlara desteğe hazırız” dedi.

Konu hakkında açıklama yapan Çorum Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Azak ise, “Çorum Çölyak Derneği adına kıymetli müdürümüz Hüseyin Şahin ile çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Gösterdiği yakın ilgi için kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.