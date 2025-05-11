Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi(ADEM)'de "9 Mayıs Dünya Çölyak Günü" kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Çorum ADEM ve Çorum Çölyak Derneği işbirliği tarafından düzenlenen etkinlikte Çölyak Derneği Başkanı Uzm.Dr. Mustafa Azak konuşma yaptı.

Mustafa Azak, ADEM kursiyerlerine "Çölyak Hastalığı ve Beslenme" konusu üzerine bilgi verdi.

Etkinlikte Çölyak Derneği'ne kayıtlı ebeveyn ve çocuklarına kokulu taş workshop ve yüz boyama etkinliği düzenlendi.

Ayrıca katılımcılara glütensiz atıştırmalıklar ikram edilip o güne özel hazırlanan sukulentler hediye edildi.

Etkinlikte hem çocuklar hem de anneleri keyifli anlar yaşadı.