AYLİN GÜNEŞ ÇINAR-HAVVA SEVİNTİ

Çorum Çölyak Derneği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde çölyak farkındalığı oluşturmak amacıyla AHL Park AVM’de stand açıldı.

18 Ağustos Pazar günü saat 22.00’e kadar açık olacak stantla ilgili bilgi veren Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, standı toplumda çölyakın bilinirliğini artırmak için açtıklarını söyledi.

Stantta, çölyakla ilgili afiş ve broşür gibi görseller ile glütensiz yiyeceklerden oluşan ürünleri sergilediklerini aktaran Fatma Müjgan Demir, “Ayrıca Schar, Mayalıhane, Nam Un ve Naturpy gibi glütensiz ürün imalatında kendini geliştirmiş saygın firmalar tanıtım için ürünlerini gönderdiler. Ayrıca Çorum’dan Aksular Gıda Nacho Glütensiz cips ve sosu ikramında bulunacak. Açılışa kadar birkaç firmanın daha katılımını bekliyoruz. İlgi gösteren firmalarımızın kıymetli yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri de standımızda bize eşlik edip çölyak hakkında halkımıza bilgiler verecek. Halkımızın ilgisini çekeceğini düşündüğümüz standımıza dernek üyelerimizi, çölyaklıları ile ailelerini ve tüm halkımızı bekliyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da organizasyonumuzun büyük ilgi görmesini umut ediyoruz. Bize bu imkanı veren AHL Park AVM yetkililerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.