Çorum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2023 yılı faaliyetleri değerlendirildi.

Geçen yıl toplam 15 bin 130 olay meydana gelirken toplam 8 bin 410 şüpheli ise yakalandı.

2023 yılında gerçekleşen 226 evden hırsızlık olayının 147’si, 157 iş yerinden-resmi kurum ve kuruluştan hırsızlık olayının 133’ü, 43 otodan hırsızlık olayının 34’ü, 25 oto hırsızlığı olayının 23’ü, 293 diğer hırsızlık olaylarının 202’si, 87 yağma olayının 85’si, 620 mala zarar verme olayının 462’si aydınlatılırken 2023 yılında yankesicilik olayı meydana gelmedi.

Kişilere karşı işlenen suçlardan, 10 kasten öldürme olayının tamamı, 29 taksirle öldürme olayının tamamı, 2.045 kasten yaralama olayının 1.978’i, 1.350 tehdit olayının 1.306’sı aydınlatıldı.

Açıklamada, “2023 yılında toplam 15 bin 130 olay meydana gelmiştir. Bu olayların 6.723’ ü kişilere karşı işlenen suçlar, 2.965’i mal varlığına karşı işlenen suçlar, 1.518’ i topluma karşı suçlar, 127’ si millete ve Devlete karşı suçlar, 3.797’si takibi gereken diğer olaylardır. 2023 yılında meydana gelen olayların %93’ ü aydınlatılmıştır” denildi.

Mali suçlar kapsamında 2023 yılında 31 olayda 54 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığının belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“4 adet sahte 100 Dolar, 1 adet sahte 1 Dolar, 2 adet suçta kullanılan senet yakalanarak ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde kaçakçılık suçları kapsamında özellikle Terör Örgütlerinin ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütlerinin finans kaynağı olan tütün ve tütün mamulleri ile akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik risk analizine dayalı önleme araması çalışmaları yapılmakta ve bu alanda önemli başarılar sağlanmaktadır. Son zamanlarda ülke genelinde yaşanan kaçak/sahte alkollü içki zehirlenmelerinin vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanması üzerine kaçak/sahte alkollü içki satışının/imalatının deşifre edilmesine yönelik kaçak/sahte alkollü içki üreten ve piyasaya süren şahıslar hakkında İl merkezimizde ve ilçelerimizde eş zamanlı operasyonlar yapılmış, il ve ilçelerimizde toplam 235 iş yerine denetim yapılmıştır. KOM Şube Müdürlüğümüz tarafından 2023 yılında İl Merkezinde ve ilçelerde 26 akaryakıt istasyonu belirli aralıklarla denetlenmiş olup, ayrıca İl Özel İdaresinin ve diğer resmi kurumların almış olduğu akaryakıtlar, akaryakıt tanker depolarına boşaltılmadan önce şube müdürlüğümüz EPDK personeli tarafından Marker test cihazı ile ölçüm yapılarak standartlara uygunluğu test edilmiştir. Kaçakçılık Suçları kapsamında 2023 yılında 64 olayda 78 şüpheli şahsa adli işlem yapılmıştır. 624 paket kaçak sigara, 638 kg kıyılmış tütün, 101 kg nargile tütünü, 21 paket puro, 2.680 litre kaçak içki, 154 şişe kaçak alkol, 215 litre etil alkol,

64 adet alkol yapımında kullanılan madde, 407.880 adet dolu makaron, 659.200 adet boş makaron,801 adet sahte bandrol, 3 adet tarihi eser, 6.869 adet cinsel içerikli ürün, 21 adet sigara sarma makinesi, 28.560 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 1 ton 716 kg sahte bal, 19 adet kaçak cep telefonu, 671 adet kaçak elektronik sigara, 503 adet kaçak elektronik sigara likidi, 36 ton 800 kg sahte barkotlu gübre ele geçirilmiştir. Organize Suçlar açısından, ilimizde bulunan Kapalı Cezaevi Müdürlüğü ile müştereken yapılan çalışmalarda başka illerden İlimize nakille gelen organize suçlardan hüküm giymiş tutukluların, takibi yapılmaktadır. Asayiş suçlarından yola çıkmak suretiyle örgütsel faaliyetler araştırılmaktadır. Organize suçlar kapsamında 2023 yılında 28 olayda 34 şüpheli şahsa adli işlem yapılmıştır. 30 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet şarjör, 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 1.030 adet tabanca fişeği, 115 adet av tüfeği fişeği, 21 adet uzun namlı tabanca fişeği,3 adet kesici delici alet ele geçirilmiştir. FETÖ/PDY (Güncel Yapılanma -Terörizmin Finansmanına Fon Sağlama) faaliyetlerinin deşifresine yönelik, KOM Başkanlığı koordinesinde ilimizde 24.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen Kıskaç operasyonu kapsamında 6 şahıs yakalanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 2023 yılı içerisinde toplam 127 olay meydana gelmiş 170 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.”