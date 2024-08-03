Yenişafak'ta yer alan habere göre, Danimarka’da isim değiştirerek ‘Rojda’ adını alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Seher R.Ç., iki ülke kayıtlarındaki isim farklılığı sebebiyle sıkıntılar yaşadığını belirterek Türkiye’de de isim değişikliği talebinde bulundu.

Başvuruyu inceleyen Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, yurt dışında ikamet eden Seher R.Ç.’nin sosyal medya, toplumsal çevre ve adli sicil dosyası çerçevesinde örgüt sempatizanı olduğu kanaatine vardı.

İstihbarat raporlarıyla desteklenen dosya dolayısıyla isim değişikliğine yargıda vize çıkmadı.

İstinaf da alt mahkemeyi destekledi. Ancak isim değişikliğinde ısrar eden Seher R.Ç., hak ihlali iddiasıyla talebini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme ise dosyayı esastan değil usul yönünden inceleyerek Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan “özel hayata saygı” hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmak üzere karar örneğinin yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetti ve yeniden yargılama istedi.