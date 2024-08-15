Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu kuruluşunun 38. Yılını kutluyor. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı amatör sporu daha iyi noktalara taşımak için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini belirterek bugüne kadar görev yapan başkan ve yönetim kurulu üyelerinin hayatakilerine teşekkür ederken ölerlere ise allahtan rahmet diledi.

Arıcı kuruluş yıldönemi nedeni ile yayınladığı açıklamasında şunları söyledi ‘14 Ağustos 1986 yılında faaliyete başlayan Çorum Amatör spor kulüpleri federasyonun ilk başkanı M. Hakan Yılgör olurken, kuruluşundan bu zamana kadar federasyonumzda başkanlık görevini üstelenen Hakan Yılgör, Halil İbrahim Kaya, Gazi Alıç, Sefer Kurtaran başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bünyesinde yetmiş dört kulüp üye olarak bulunurken bunların kırk tanesi futbol branşında faaliyet yaparken otuz dört kulüp ise bireysel sporlar alanında faaliyetlerini sürdürüyorlar. Federasyonumuzun 38. Yılını kutlamanın şerefine nail olmak güzel bir duygu şunu belirtmek isterim ki kuruluşundan bu güne kadar federasyonumuzun ve sporun gelişmesine katkıda bulunmaya Amatö Spor Kulüplerimizin daha güzel ve iyi imkanlarda adeta bir Sendika gibi hak ve hukularını koruma mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğiz.

Bizim bu şehre dair rüyalarımız var, hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Diyerek bugüne kadar federasyonumuz bünyesinde amatör spora hizmet etmiş çeşitli kurullarda görev almış hakkın rahmetine kavuşmuş büyüklerimize ALLAH,tan Rahmet yaşayanlara Rabbimden uzun ömürler niyaz ediyorum.