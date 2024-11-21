Çorum Ataspor Kulübü 2. Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupası müsabakaları için Macaristan’a gitti.

22-24 Kasım tarihleri arasında Macaristan’ın Kesckemet şehrinde yapılacak olan 2. Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupası müsabakalarında Çorum ataspor kulübü antrenör Taner Karabacak yönetiminde sporcular Arda Gezer, Egemen Battal Hoşbak, Alp Ceyhan Baran, Ömer Tahtacı, Deniz Ece Dugan, Zeynep Beren Alışık ve Melhika Amine Şahinler mücadele edecek.

Antrenör Taner Karabacak bu şampiyonanın iki ay önce açıklandığını ve bu sürede haftada 7 ve bazen dokuz antrenman yaparak yoğun tempoda bir çalışma yaparak hazırladıklarını belirterek ‘Bu çalışmalarımızın karşılığını katılacağını bu önemli turnuvada almak istiyoruz. Sporcularımızın gelişimi adına bu organize son derece büyük bir önem taşıyor. Bu önemli organizasyonda ilimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz’ dedi.