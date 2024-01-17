Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Çorum Badminton Oynuyor’ projesi Mecitözü ile başlıyor. Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın Mecötözü ile başlayacak projenin Uğurludağ, Bayat ve Osmancık ile devam edeceğini söyledi.

Aydın Projenin ilk ayağının 23 Ocak salı günü saat 10’da Mecitözü Spor Salonu’nda başlayacağını söyledi. Mecitözü İlçe birinciliği olarak düzenleyecekleri turnuvada 2012-16 doğumlu sporcuların katılacağını ve bu sporcuların 2024 yılı lisanslarının vizeli olması gerektiğini söyledi. Müsabakaların tek erkekler ve tek bayanlar kategorilerinde yapılacağını belirten Aydın ‘Maçlar iki set üzerinden yapılacak ve maçlarda plastik top kullanılacak. Katılmak isteyenler il temsilcisine 22 ocak pazartesi günü saat 17’ye kadar 05456596609 nolu telefona SMS ile gönderilecek. Maçlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verilecek.