9. Kemer İnternational Master Cup’ta mücadele eden Çorum Basketbol takımı grupta ikinci olarak turnuvaya veda etti.

Ömer Emniyet, Turgut Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Ferhat Eker, Mustafa Haboğlu, Onur Tuzcu, Kayahan Menteşe, Oral Çetinkaya, Mert Kun ve Mehmet Selimoğlu’ndan oluşan kadrosu ile ilk maçında İstanbul takıkımını 54-40 yenerek turnuvaya galibiyet ile başlayan Çorum Basketbol ikinci maçında grup birinciliğini belirleyecek maçta zorlu bir mücadele verdi ancak rakibine 43-40 mağlup oldu.

Grubunda üçüncü ve son maçında Ankara takımını 54-40 yenen Çorum Basketbol grup ikincisi oldu ve turnuvaya veda etti.