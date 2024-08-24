Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine getirilen Hüseyin Şahin’e hayırlı olsun ziyareti.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ile Müdürlük personeli ve Çorum Belediyesispor Kulübü antrenörleri ile birlikte Hüseyin Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaret sırasında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, iki kurum arasındaki dayanışmanın ve ortak projelerin hayata geçirilmesinin Çorum sporu adına son derece önemli olduğunu belirterek Hüseyin Şahin’i tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ile Çorum Belediyesi ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada her alanda olduğu gibi sportif faaliyetler konusunda iş birliği içinde olacaklarını belirterek Nadir Solak ve ekibine ziyareti nedeni ile teşekkür etti.