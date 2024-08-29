Çorum Belediyesi Yaz Spor Okulları önceki gün düzenlenen bir törenle sezonu kapattı.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Çorum Belediye Yaz Spor okulları Haziran ayında başladı ve önceki gün yapılan kapanış töreni ile faaliyetlerini tamamladı.

Buharaevler Mahallesi Perşembe Pazarı yerinde gerçekleşen törene, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, antrenörler, yaz spor okullarında eğitim alan sporcular ve veliler katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak bu yıl Yaz Spor okullarında Çorum Belediyesi’nin Buhara Kültür Merkezi’nde 1570, Ulukavak Mahallesi Spor Tesisleri’nde 497, Kale Mahallesi Spor Tesisleri’nde 676, Mevlana Spor Tesisleri’nde 325, Gülabibey Yüzme Havuzu’nda 484 ve Ulukavak Yüzme Havuzu’nda 448 olmak üzere toplam 6 spor tesisinde 4000 minik öğrencinin yaz spor okullarında eğitim aldığını söyledi. 20 branşta gerçekleşen yaz spor okullarında öğrencilerimizin sporla dolu bir yaz dönemi geçirdiğini belirterek, kursa katılan tüm öğrencileri tebrik, velilere ise teşekkür etti.

Daha sonra sırasıyla ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ve Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu yaptıkları konuşmada yaz spor okullarının önemine değinerek Çorum Belediyesi’ne spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Törende son olarak konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kursa katılan tüm kursiyerlere sporculuk kariyerlerinde başarılar dilerken, sporcu velilerine de Çorum Belediyesi Yaz Spor Okulları’nı tercih ettikleri içinde teşekkür etti.

Çorum Belediyesi olarak göreve geldikleri günden itibaren spora ve sporcuya her zaman destek olduklarının altını çizen Başkan Aşgın, bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerine söyledi.

Protokol konuşmalarının ardından yaz spor okullarında çalışmalara katılan sporcular gösterilerle kendilerini izlemeye gelen protokol üyeleri ve ailelerine hünerlerini sergilediler.

Gösterilerde Güreş, judo, karate ve jimnastik branşlarda minikler gösteri yaptılar.

Yaz Spor Okulu kapanış töreni öncesi ve sonrasında pazar yerine kurulan değişik spor branşlarında antrenörler gözetiminde katılan minikler atışlar yaparak yeni branşlarla tanıştılar.