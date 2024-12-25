Çorum Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Çorum’da evcil hayvanlar için yaş mama üretim tesisi kurulacak.

Tesisin kurulumu için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgn, Oka Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü protokol anlaşması imzaladı.

Türkiye’de bulunan hayvan barınaklarının ihtiyacının tamamına yakını karşılayabilecek kapasitede üretim yapacak tesis yaklaşık 37 milyon mal olacak.

Halk Et ve Hayvan Pazarı’nın bulunduğu bölgeye yapılacak tesisin 18 ayda tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

Tesis ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Günlük 250 büyükbaş ve 500 küçükbaş kesim kapasitesine sahip Çorum Halk Et Kombinası’nın kesimhane atıklarını değerlendirerek katma değeri yüksek kedi ve köpek yaş mama üretim tesisi kurmak amaçlanmaktadır. Mezbaha atıklarının yaş mamaya dönüştürülmesi çevresel kirlenmeyi önleyecek, endüstriyel simbiyoz örneği oluşturacak ve yeni istihdam fırsatları sağlayacaktır. Bu projeyle, ithalata bağımlı olduğumuz bu sektörde yerli üretimi artırmak ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Bölgesel ve ulusal çapta ürün teminine de katkı sunacaktır. Proje kapsamında yaş mama üretimine yönelik makine ekipmanları alınacak, uygun saklama koşullarını temin etmeye yönelik soğuk hava deposu kurulacak ve hijyenik üretim ortamını oluşturmak için küçük ölçekli inşaat işleri yapılacaktır. Ayrıca, yaş mama üretimine yönelik uluslararası standartlara uygun gıda güvenlik belgeleri alınacaktır. Proje ile oluşturulacak 960 m2’lik üretim alanında, yıllık ortalama 1.000-2.000 ton atığın işlenmesiyle 2 bin ton yaş mama üretiminin planladığı tesiste, tek vardiya esas alınarak farklı ağırlıklarda yıllık 5 milyon adet kutu mama üretimi planlanmaktadır. Bu da yaklaşık olarak Türkiye’de bulunan hayvan barınaklarının ihtiyacının tamamına yakını karşılayabilecek kapasitede üretime denk gelmektedir.” dedi

Aşgın 37 milyona mal olacak projenin 16 milyon 425 bin lirasını OKA’nın 21 milyon lirasını ise belediyenin karşılayacağını ifade etti.