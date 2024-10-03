Çorum Belediyesi tarafından toplu ulaşım hizmetinde kullanılmak üzere satın alınan 8 adet otobüs ve 1 çekici düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Toplu ulaşımda kaliteyi artırmaya yönelik önemli bir yatırıma daha imza atan Çorum Belediyesi kazandırdığı yeni araçlar için anahtar teslim töreni düzenledi.

Saat Kulesi meydanında gerçekleşen törene Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özcan Yandım, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, alınan 8 tane toplu ulaşım aracıyla filoyu 74’e çıkardıklarını söyleyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

‘ARAÇ FİLOSUNU 74’E ÇIKARDIK’

Çorum’da toplu ulaşımda kaliteyi artırmak ve Çorum halkına daha iyi hizmet vermek için geçtiğimiz yıllarda otobüsleri satın aldıklarını anlatan Aşgın; “Bütün halk otobüslerini satın aldık. Bizim için hemşehri memnuniyeti çok önemli. Son aldığımız 8 sıfır kilometre toplu ulaşım aracımızla birlikte filomuzu 74’e çıkardık. Bunlardan 27 tanesi Çorum Belediyesi’nin kendi mülkiyeti, 47 tanesi yüzde yüzü belediyemize ait olan BELTAŞ şirketimize ait. 160 kişiyle toplu ulaşım hizmeti veriyoruz. 144 otobüs kaptanımız var.” diye konuştu

‘ULAŞIMA ZAM YAPMAYAN TEK BELEDİYEYİZ’

Türkiye genelinde ulaşıma zam yapmayan tek belediye olduklarını dile getiren Aşgın; “Türkiye genelinde ulaşıma 3 ayda bir zam gelirken, biz 15 aydır zam yapmıyoruz. En son zammımızı Temmuz 2023 yılında yaptık. Yılın sonuna kadar da suya ve ulaşıma zam yapmayacağız. İstanbul’da ulaşımda tek çekim 21 lira, Ankara’da yine 20 lira, bölgede Tokat’ta 17.5 lira, Amasya’da 18 küsur lira bizde ise 9 lira. Tüm Türkiye’nin yarı fiyatına toplu ulaşım hizmeti sunuyoruz.” ifadelerini kullandı

Törende bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Murat Günay, yeni otobüslerin Çorum halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ise belediyenin Çorum’u her şekilde onarmaya, imar etmeye, üretmeye devam ettiğini belirterek, Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özcan Yandım ise, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın araç kiralama işine son vererek, toplu taşımayı belediye bünyesine almasıyla hem Çorum’a hem belediyeye ciddi katkı sağladığını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’da ülkedeki ekonomik sıkıntılara rağmen belki de ulaşımı en ucuz illerden birinin Çorum olduğunu kaydetti.

Konuşmaların hizmete alınan yeni araçların anahtarları teslim edildi.

Yeni otobüslerle şehir turu yapıldı.