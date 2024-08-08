Çorum Belediyesi, Alaca’da bulunan Selçuklu kenti Kalehisar’da yürütülen arkeolojik kazılara bu yılda maddi destek verecek.

Belediye Meclisinin ağustos ayı toplantısında Kalehisar Örenyerinde yürütülen arkeolojik kazılara Çorum Belediyesinin maddi destek vermesi talebi görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddesi hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu bizim çok önemsediğimiz bir konu. Şehrimizin turizm potansiyelinin artmasını istiyoruz ve bu anlamda faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız var. Geçtiğimiz yılda Kalehisar Örenyerine 100 bin lira gibi mütevazi bir destek vermiştik. Bu yıl bu desteğimizi 250 bin lira olarak vermeyi düşünüyoruz. Çorum’da birçok noktada Hititler ile ilgili kazılar devam ediyor. Burası ise önemli bir Selçuklu kentidir. Buranın bir an önce gün yüzüne çıkması ve turizm potansiyeline hizmet etmesi noktasında çok önemsediğimiz bir projedir. Yine projeye bu yılda destek vereceğiz” dedi.

Başkan Aşgın’ın konuşmasının ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.