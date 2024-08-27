Çorum Belediyesi Yaz Spor Okulları 29 Ağustos perşembe günü düzenlenecek törenle sona erecek. Kapanış töreni sürprizlerle dolu,

Çorum Belediyesispor tarafından okulların tatile girmesi ile açılan yaz spor okulları bu kez kaparış töreni ile sona erecek. Her yıl açılış töreni düzenlenen Yaz Spor Okullarına bu sezon kapanış töreni ile tamamlanacak.

29 Ağustos perşembe günü saat 14’de Perşembe Pazarı içerisinde düzenlenecek kapanış törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbahim Aşgın tüm Çorumluları davet etti. Kapahış töreninde yaz spor okullarında çalışma yapan çocukların gösterileri ile konuşmalar yapılacak.

Belediye tarafından törene katılanlara verilecek numaralar ile kura çekilecek ve bu kura sonunda Çorum FK forması, bisiklet ve bir çok branşın topları hediye olarak dağıtılacak.