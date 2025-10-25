Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yedi branşta kayıtlar başlıyor.
Basketbol, futsal, masa tenisi, voleybol, halk oyunları, erkek bayan fitness ve çoku cimnastiği branşlarına kayıtlar 30 Ekim’de başlayacak ve 8 Kasım’da süne erecek.
Kayıtlar internet üzerinden Çorum Belediyesi Online Kayıt sisteminden başvurularını yapabilecekler.
Çorum Belediyesi bir sezon boyu çocuklara ve yetişkinlere spor yaptırmak için tüm Çorumluları Belediye Spor Salonlarına davet edildi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet