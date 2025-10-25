Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yedi branşta kayıtlar başlıyor.

Basketbol, futsal, masa tenisi, voleybol, halk oyunları, erkek bayan fitness ve çoku cimnastiği branşlarına kayıtlar 30 Ekim’de başlayacak ve 8 Kasım’da süne erecek.

Kayıtlar internet üzerinden Çorum Belediyesi Online Kayıt sisteminden başvurularını yapabilecekler.

Çorum Belediyesi bir sezon boyu çocuklara ve yetişkinlere spor yaptırmak için tüm Çorumluları Belediye Spor Salonlarına davet edildi.