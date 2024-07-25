Çorum Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 133 kişi alınacak.
İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre, daimi işçi alımı için başvurular başladı.
27 Temmuz Cumartesi günü bitecek ilan için şartları tutanlar, COKİŞ internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.
Belediyeye güvenlik görevlisi (silahsız), kasap ve kasap yardımcısı, elektrik tesisat ustası, hijyen görevlisi, ekmek pişirici, kasiyer, ekskavatör operatörü, metal çatı işçisi, ahşap çatı ustası, beden işçisi, beko loder operatörü, inşaat boyacısı, kamyon şoförü, konkasör operatörü, mobil vinç operatörü, psikolojik danışman, sıhhi tesisatçı, soğutmacı ve havalandırmacı olmak üzere daimi 133 işçi alınacak.