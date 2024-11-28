Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından verilen konser, vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Şef Atakan tetik yönetimindeki Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu “İçimizi Isıtacak Şarkılar” konseriyle izleyenleri mest etti. Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konsere Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Belediyesi Kültür-Sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde izleyenler unutulmaz anlar yaşadı. Türk sanat müziğinin seçkin eserleri, topluluğun başarılı performansıyla dinleyenlere beğenisine sunulurken, duygusal ve neşeli parçaların harmanlandığı konserde, seyirciler zaman zaman eserlere eşlik ederek coşku dolu anlar yaşadı.

Konserin ardından Şef Atakan Tetik’e ve TSM Korosu’nda yer alanlara çiçek takdim eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu konsere büyük emek vererek hazırlanan Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu'muza, emeği geçenlere ve salonu dolduran çok değerli hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.