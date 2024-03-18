Çorum’da uzun yıllar sonra Bölgesel Basketbol Liginde mücadeleye başlayan Çorum Belediyespor sezonun ilk maçında evinde Atakum Gelişimspor önünde başa baş bir oyun ortaya koymasına karşın ilk yarıdaki tutuk oyunu sonunda rakibine 51-48 yenildi.

Yeni Spor Salonu’nda oynanan maça ilgi çok yüksek oldu. Taraftar desteğini arkasına alarak maça başlayan Çorum Belediyespor ilk periyotta özellikle hücumda çok tutuk bir görüntü ortaya koydu. İlk üç dakikada rakip pota altından bulduğu yedi topta isabeti bulamayan Çorum Belediyespor’da sporcuların ilk maçın heyecanını yenmesi uzun sürdü.

İlk periyotta konuk Samsun Atakum Gelişimspor takımı 11-8 önde tamamladı. İkinci periyotta ta özellikle hücumda etkili olmasına karşın savunmada rakibine kolay sayı şansları verince bu periyotu da konuk takım 21-17 önde tamamladı. Devreyi Atakum Gelişimspor 32-25 önde tamamladı.

İkinci yarıya daha dengeli başlayan Çorum Belediyespor karşılıklı sayılarla geçen bu periyotta rakibinin üstünlüğünü ortadan kaldırdı ancak farkı kapatamayınca periyot 11-11 berabere bitince son periyota konuk takım 43-36 önde girdi.

Son periyotta farkı kapatmak isteyen temsilcimiz oyunun kontrolünü eline geçirdi farkı üç sayıya kadar indirdi. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçta bu periyotu 12-8 önde tamamlamasına karşın konuk takım maçtan 51-48 galip ayrılarak sezona üç puanla başladı.