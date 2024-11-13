Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun üç aylık verilerine göre, Türkiye’de döviz mevduat oranı en yüksek iller arasında Çorum da yer aldı.

Çorum’da döviz mevduat oranı yüzde 42.9 olarak açıklandı.

Toplam mevduatta dövizin oransal yoğunluğuna bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ilk 10’a giremediği görülüyor. Türkiye’de döviz mevduatın toplam mevduatta payı en yüksek olan il ise Aksaray oldu.

CNBC-e'in derlediği habere göre BDDK verilerine göre kentte mevduatta tutulan miktarın yüzde 49,3’ü döviz olarak kayıtlara geçti.

Dolar zengini şehirler arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’in yer almaması dikkat çekerken, döviz mevduatının en yüksek olduğu iller ise açıklandı.

ÇORUM 10.SIRADA

Türkiye genelinde döviz mevduat oranı en yüksek il yüzde 49.3 ile Aksaray olurken, Aksaray’ı yüzde 48.2 ile Bingöl, yüzde 47.2 ile Elazığ ve yüzde 46.3 ile Karaman takip etti.

İlk 10’daki diğer iller ise şu şekilde açıklandı. Bayburt yüzde 46, Yozgat yüzde 46, Nevşehir yüzde 45, Kütahya yüzde 44,4, Gümüşhane yüzde 44, Çorum yüzde 42,9

DÖVİZ MEVDUATININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Verilere göre döviz mevduatının en düşük olduğu iller ise sırasıyla Ardahan (yüzde 17,9), Kars (yüzde 23,3) ve Şanlıurfa (yüzde 23,8) olarak kayıtlara geçti. Bu sonuçlar, küçük şehirlerde döviz mevduatının daha yüksek olduğunu, büyük şehirlerin ise finansal tercihlerde daha farklı bir eğilim sergilediğini ortaya koyuyor.

BDDK'nın verilerine göre 2023'ün ilk çeyreğinde de Aksaray listede ilk sırayı almıştı.

2023 verilerinde Aksaray'ı sırasıyla Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kütahya, Yalova, Bayburt, Karaman, Elazığ ve Antalya takip etmişti.