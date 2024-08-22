Çorum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Macaristan'ın Mohaç Kasabası’nda düzenlenen 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde ülkemizi temsil etti.

Macaristan'ın Mohaç Kasabası’nda düzenlenen 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı. 16-27 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen festivalde Türkiye’yi, Halk Oyunları Federasyonu tarafından görevlendirilen Çorum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu temsil etti.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Çorum İl Temsilcisi Mehmet Aşgın, özellikle Avrupa’da düzenlenen festivallerin halk dansları olimpiyatları olarak görüldüğünü dile getirerek, “Ülkemizin ve illerimizin tanıtımı için Türkiye genelinde sayılı kulüplere verilen bu görev bu yıl Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Çorum Belediyesi Spor Kulübüne verilmiştir. Festivalde, ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil ediyor” dedi.

Her yıl ağustos ayında Mohaç’ta Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin düzenlendiğini belirten Mehmet Aşgın, festivale yerel halk dansları gruplarının yanı sıra, birçok misafir grubun da katıldığını belirterek burada her ülkenin geleneksel danslarını sergilediğini ifade etti.

Mehmet Aşgın, “Bizlere bu fırsatı sağlayan, halk oyunlarına ilimizde başka bir bakış açısı getiren ve desteklerini hiç esirgemeyen Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, belediye başkan yardımcımız ve aynı zaman da kulüp başkanımız İsmail Yağbat’a ve bize bu görevi layık gören Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’na teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.