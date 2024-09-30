2024 haziran ayı itibariyle Türkiye’de aralarında Çorum'un da bulunduğu 6 ilde emekli sayısı, çalışan kişi sayısından fazla olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde emeklilerin çalışanlara oranı tarihi zirveye yükseldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Türkiye'de 2023 sonunda 1 emekliye karşılık 1,58 çalışan bulunuyordu.

Bu oran Haziran itibarıyla 1 emekliye karşılık 1,55 çalışana geriledi.

1 emekliye karşılık 2 çalışanın üzerinde olunması riskin az olduğunu gösteriyor.

EYT İLE EMEKLİ SAYISI HIZLA ARTTI

Emekli oranının çalışanlara karşı bu kadar artmasında ana neden EYT oldu. EYT, çalışan-emekli oranına 0,5 puan etki etti.

2022 yılında 1 emekliye karşışık 2,1 çalışan sayısına ulaşılmıştı.

2023 ve 2024'te EYT düzenlemesinin hayata geçmesiyle birlikte emekli sayısı hızla arttı.

Ayrıca enflasyon nedeniyle bu yıl emekli olacaklara daha yüksek aylık bağlanacak olması, emekli sayısındaki artışın bir başka nedeni olarak gösteriliyor.

6 İLDE ÇALIŞAN SAYISINI GERİDE BIRAKTI



2024 haziran ayı itibariyle Türkiye’de 6 ilde emekli sayısı, çalışan kişi sayısından fazla.

Bu iller Balıkesir, Çorum, Giresun, Sinop, Zonguldak, Bartın olarak sıralanıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Sakarya, Bursa gibi sanayi yoğun, nüfus olarak da yüksek illerin de olduğu 58 ilde emekli çalışan oranında 0,01 ile 0,28 puan arası bozulma görüldü.

Turizm illerinde ve deprem bölgesi illerinde ise çalışan sayısında artış var.