Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yaptığı son güncellemeyle Türkiye’nin en zengin illerini açıkladı.

Verilere göre, Türkiye'nin toplam ekonomik büyüklüğü 7,30 trilyon TL'ye ulaşırken, iller arasındaki farklar da dikkat çekici şekilde belirginleşti.

Mevduat hesaplarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sıraya yerleşirken, Bayburt, Ardadan ve Kilis son üç sırada yer aldı.

Çorum ise 47 milyar 968 milyon 293 bin TL tutarla Türkiye genelinde 81 il arasında 36'ıncı sırada gösterildi.