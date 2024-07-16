Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu bir sezonda kulüplere toplam 116 milyon 706 bin lira ceza verdi. Çorum FK ise kulüp ve diğer aldığı cezaların toplamı ise 1 milyon 22 bin lira olarak açıklandı.

Başkanlığını hemşehrimiz Avukat Fatih Maden’in yaptığı PFDK’nın 2023-2024 sezonu aldığı kararlar açıklandı. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre PFDK profesyonel liglerde yer alan 138 kulüpten 136'sına 116 milyon 706 bin 707 TL ceza kesti. 2022-23 sezonunda 49 milyon 717 bin 350 TL'lik cezayı kulüplerden tahsil eden PFDK böylece, geçen sezon verdiği cezalarda yüzde 134,74 artışla yeni bir rekora imza attı. Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci ve 3'üncü Lig'de yer alan kulüplere maddi açıdan zor bir sezon yaşatan PFDK, 116 milyon 706 bin 707 TL ile kasasını doldurdu.

Verilen ceza miktarları Süper Ligde geçen sezona göre % 149.8 artış gösterirken Çorum FK’nın mücadele ettiği 1. ligde ise artış oranı % 104 arttı. 2. ligdeki ceza artış oranı 82.4 olurken 3. ligde ise % 124.94 oldu. Süper Ligde en fazla cezayı Fenerbahce 16 milyon 219 bin lira alırken Beşiktaş 13 milyon 532 bin lira ile ikinci sırada yer aldı.

Çorum FK en fazla cezayı saha olayları ve sportmenliğe aykırılık nedeni ile aldı

Çorum FK ise bir sezonda 22 kez ceza kuruluna sevk edildi. Kırmızı Siyahlı takım saha olayları nedeni ile 5 kez, hakeme ve sportmenliğe aykırılık nedeni ile 5 kez, çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile 3 kez, usülsüz seyirci alınmasından dolayı iki kez, tedbirlere uymama nedeni, ve belgelerin usülsüz kullanılması suçlarından ise birer kez ceza kuruluna sevk edildi. Kırmızı Siyahlı takım bu sezon toplam 1 milyon 22 bin 300 lira para cezası verildi.