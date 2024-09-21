Çorum FK’nın pazar günü sahasında oynayacağı zorlu Kocaelispor maçına taraftarların ilgisi hayli düşük.

Kırmızı Siyahlı kulüp sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada Kocaelispor taraftarı kendine ayrılan bölümü nerdeyse doldururken Çorum FK’nın satılan bilet sayısı 771’de kaldı.

Kulüpten yapılan paylaşıma göre misafir tribün taraftarları 493 bilet alırken Çorum FK taraftarları maraton için 589, kale arkası için 142, VİP A ve D için 36 sol kapalı için 4 ve VİP B içinde bir bilet satıldı.

Sezonun kritik maçlarından birine çıkacak olan Çorum FK’ya taraftarların dün itibari ile olan ilgisizliği üzdü.

Taraftarların bugün ve yarın maç saatine kadar alacakları biletler ile 6-7 bin taraftar ile bu zorlu maçta takımlarının yanında olması bekleniyor.