Ahlatcı Çorum FK yeni sezonun kendi sahasındaki ilk maçında yarın saat 19.15’de Fatih Karagümrükspor ile karşılaşacak.

Lige kötü bir başlangıç yapan Çorum FK evinde oynayacağı ilk maçı kazanarak moral bulmak amacında.

Ligde ilk hafta maçında Ümraniyespor deplasmanından 3-0’lık mağlubiyet ile ayrılan Çorum FK hafta boyunca Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde bu zorlu maça hazırlandı.

Bugün yapacağı ter antrenmanı ile Fatih Karagümrükspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak Çorum FK’da sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile Ümraniyespor maçında sakatlanan Kasango ve Suat ile cezası devam eden Tunahan Ergün yarınki maçta forma giyemeyecekler.

Konuk Fatih Karagümrük ise sezonun ilk maçında sahasında Amedspor ile oynadığı maçtan 0-0 beraberlik ile ayrılarak sezona bir puanla başladı.

Geçtiğimiz sezon Süper Ligden düşen kırmızı siyahlı takım kadrosunu büyük oranda koruyarak 1. ligde şampiyonluk iddiası ile Çorum FK maçına hazırlandı. Kırmızı Siyahlı takım hafta boşunca Teknik Direktör Şenol Can yönetiminde hazırlıklarını tamamlayarak bugün Çorum’a gelecek.

Yarın saat 19.15’de Yeni Şehir Stadyumunda başlayacak olan Ahlatcı Çorum FK ile Fatih Karagümrük arasındaki maçı Ankara bölgesi hakemi Gürcan Hasova yönetecek.