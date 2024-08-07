Ahlatcı Çorum FK son olarak Karaman FK forması giyen Polat Abay ile üç yıllık sözleşme imzaladı ve ardından Çankaya FK takımına kiralık olarak verildi.

2003 Ilgın doğumlu Polat Abay Muğla Atletikspor’un ardından Altınordu kulübü alt yapısında forma giydikten sonra 2019 yılında ilk profesyonel imzayı atan Abay daha sonra kiralık olarak iki sezon Niğde Anadolu FK, Karşıyaka ve Nazilli Belediyespor kulüplerinde forma giyen Polat geçtiğimiz sezon ise Karaman FK takımı ile sözleşme imzaladı. Bu dönemde Polat Abay değişik kategorilerde 43 kez milli formayı giydi.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın görüşmeleri sonunda üç yıllık sözleşme imzalanan Polat Abay kırmızı siyahlı takımla üç yıllık sözleşme imzaladı. Abay’ın Çankaya FK takımına kiralık olarak verileceği öğrenildi.