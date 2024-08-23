Ahlatcı Çorum FK alt yapı hocalarının eğitimleri İstarbul’da devam ediyor. TFF Double Pass Antrenör Eğitim Programları beş etap halinde Riva Milli Takımlar Kamp Merkezinde yapılıyor.

Hafta başında başlayan seminerin ilketabında Çorum FK Alt Yapısında ve Gelişim liglerinde görev yapan antrenörlerinin eğitimini devam ediyor. İlk etaptaki seminere Selahattin Karaca, Yaşar Kabakçı, Mustafa Veren, Barış Kılıç ve Burak Çamlıbel katılmıştı.

Bugün sona erecek olan ikinci etapta ise Cemalettin Hoşgör, Nurettin Kabalak, Hayrettin Karaca ve Bekir Sarıca katıldılar. Seminerde yerli ve yabancı teknik adamlar alt yapı futbolcu yetiştirme, antrenman bilgisi ve diğer konulunda detaylı eğitimden geçiyorlar.