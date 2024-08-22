Ahlatcı Çorum FK Alt Yapı Antrenörleri Futbol Federasyonu eğitim seminerine katıldı. Futbol Federasyonu Double Pass Antrenör Eğitim Programı kapsamında Gelişim Liglerinde mücadele eden kulüplerin alt yapı teknik adamlarına katıldığı seminerin ilk etabına Çorum FK alt yapısından beş isim katıldı.

Beş etap olarak yapılacak olan kampın 1. Etabı Riva Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezinde yapıldı. Seminere Çorum FK Alt Yapı Antrenörleri Yaşar Kabakçı, Selahattin Karaca, Barış Kılıç, Burak Çamlıbel ve Mustafa Veran katıldılar.

Futbol Gelişim Ligi Direktörleri tarafından verilen seminerde futbolcu gelişimi, antrenman bilgisi ve diğer konularda teknik adamlara bilgilendirme yapıldı. Seminerin ikinci etabında Çorum FK alt yapısından dört isim daha katılacak.