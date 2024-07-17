Çorum FK alt yapısına yeni yetenekler kazandırmak amacı ile düzenlenen seçmeler hafta sonunda yapıldı.

Üç gün süren ve 75 sporcunun katıldığı seçmelerde beğenilen 25 ismin kulüpleri ile temasa geçilecek.

Çorum FK Alt Yapı Koordinatörü Nurettin Kabalak Devane sahasında üç gün süren seçmelere Çorum ile birlikte Ankara, Kırıkkale, Tokat, Turhal, Giresun, Sinop, Samsun, Hatay, Adıyaman, Karabük, Antalya, Sorgun, Merzifon, İzmir ve Mersin illerinden beş kategoride toplam 75 futbolcunun katıldığını söyledi.

Kabalak seçmeler sonunda U 14’de üç, U 16’de altı, U 16’da yedi, U 17’de dokuz ve U 19’da ise iki olmak üzere toplam 25 sporcunun teknik heyetin değerlendirilmesi sonucunda kadroya katılmasına karar verildiğini söyledi.

Bu yetenekli gençlerin kulüpleri ile temasa geçerek bu ay içinde evraklarını alıp takımla çalışmalara başlamasını istediklerini söyledi.

Amaçlarının Çorum FK alt yapısını yeni yetenekleri kazandırarak hem Gelişim Liginde Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek hemde A takıma her sezon iki üç futbolcu vermek olduğunu belirterek bu doğrultuda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.