Ahlatcı Çorum FK’nın cumartesi günü oynayacağı Pendikspor maçı bilet fiyatlarında % 40 indirime gidildi.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Siltaş Yapı Pendikspor maçı biletlerinin satışa çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada kombinelerin geçerliği olduğu maçta yönetim kurulu tarafından tek maçlık fiyatlarda indirime gedildi ve maraton tribün biletinin 150 liradan satışa çıktığı açıklandı.

Bilet fiyatlarında % 40 indirimin yapılmasının ardından VİP B tribün biletleri 900 liraya, VİP A ve D tribün biletleri 300 lira, sol kapalı tribün 180 lira maraton tribün biletleri 150 lira kale arkası biletleri 60 lira ve misafir tribün biletleri ile 78 liradan satışa çıktı.