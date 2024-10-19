Ahlatcı Çorum FK ligin 9. hafta maçında yarın saat 16’da Boluspor deplasmanında karşılaşacak.

Ligde ilk sekiz hafta sonunda 10 puanla 13. sırada bulunan Ahlatcı Çorum FK 9 puanla 17. sırada bulunan Boluspor arasındaki maçta iki takımda kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor.

Lige verilen milli arada Teknik Direktör Serkan Özbalta ilk sekiz haftada özellikle gol yollarında sıkıntı yaşayan kırmızı siyahlı takıma bu alanda özel çalışma yaptırdı.

Çorum FK’da yarın oynanacak zorlu Boluspor maçında sakatlıkları nedeni ile kaleci Ahmet Catiç ve Atakan Cangöz forma giyemeyecek.

Ligdeki son maçında evinde Iğdırspor karşısında özellikle maçın ikinci yarısındaki başarılı futbolu ile umut veren Çorum FK bu futbolu yarın Boluspor deplasmanında sürdürerek çıkışını devam ettirmek istiyor.

Ev sahibi Boluspor ise kötü başladığı sezonda yedinci haftada evinde Manisa FK’yı yenerek moral bulmasına karşın son maçta ise Erzurumspor deplasmanından puansız döndü.

Sezona Serhat Gülpınar ile başlayan Boluspor daha sonra Altınordu kulübünde antrenör olarak görev yapan Arif Ufuk Kahraman’a takımı teslim etti.

Ligde aldığı üç mağlubiyetin ikisini evinde alan Boluspor bunun yanında iki galibiyetide sahasında aldı. Kırmızı Beyazlı takım yarın evindeki maçı kazanarak çıkışa geçmek amacında.

Boluspor ile Çorum FK arasındaki maçı İstanbul’dan Süper Lig hakemi Mustafa Kürşat Filiz düdük çalacak. Maç TRT Spor ve Beinmax1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Çorum FK dün saat 16’da yaptığı antrenmanla Bolu hazırlıklarını tamamladı.

Kafile bu sabah kahvaltının ardından Bolu’ya gidecek ve ter antrenmanı sonrası otelde kampa girecek.