Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için bugün Bolu’da toplanıyor.

Kırmızı Siyahlı takım 30 Haziran’da ilk etap için Çorum’da kendi tesislerinde toplanan ve dokuz gün süren çalışmalar ardından iki gün izin verilen kırmızı siyahlı takım bugün saat 16’da Bolu’da toplanacaklar.

Kırmızı Siyahlı takım akşam saat 18’de yapacağı antrenmanla ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

23 Temmuza kadar Bolu’da ikinci etap çalışmalarını yapacak olan Çorum FK bu dönemde hazırlık maçları ile lige hazır hale gelmeyi amaçlıyor.

Kırmızı Siyahlı takımın Bolu kampına ilk etapa katılan 29 futbolcunun katılacağı öğrenildi.

Kamptan ayrılıkların olabileceği öğrenildi.