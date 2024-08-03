Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla haftayı tamamlayacak ve yarını dinlenerek geçirecek.

İki etap çalışmalarının ardından tesislerde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çorum FK dün Sivasspor ile deplasmanda hazırlık maçında karşılaştı.

Süper Ligde mücadele eden rakibi önünde son dakikalarda Kasango’nun attığı güzel golle 1-0 öne geçen kırmızı siyahlı takım rakibini bu skorla yenerek lig öncesinde iyi bir sınav verdi.

Dün maçın ardından Çorum’a dönen kırmızı siyahlı takım bugün yapacağı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak.

Pazar gününü dinlenerek geçirecek olan Çorum FK ligin ilk haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına pazartesi günü başlayacak.

Ahlatcı Çorum FK ligin ilk haftasında 12 Ağustos pazartesi günü Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına pazartesi günü start verecek.