Ahlatcı Çorum FK çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza kuruluna sevk edildi.

Kırmızı Siyahlı takımın Boluspor ile deplasmanda oynadığı maçta taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi.

Aynı maçta penaltı pozisyonunda hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gören antrenör Ziya Akçeken sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

1. ligde MKEAnkaragücü takımı çirkin ve kötü tezahürat, Bandırmaspor çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırılık nedeni ile Fatih Karagümrük takımı 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeni ile Amedspor talimatlara aykırılık, Kocaelispor çirkin ve kötü tezahürat ve talimatlara aykırılık nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi.

Adanaspor’da Isaac Donkor kural dışı hareketi nedeni ile kırmızı kart görmesinden dolayı tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilirken Siltaş Yapı Pendikspor, Boluspor Iğdır FK takımlarıda çirkin ve kötü tezahürattan ceza kuruluna gönderilen takımlar oldu.

Sakaryaspor kulübü ise çirkin ve kötü tezahürat, stada usülsüz seyirci alınması. talimatlara aykırılık nedeni ie kulüp başkanı Cumhur Genç’te talimatlara aykırılık nedeni ile Esenler Erokspor Teknik Sorumlusu Mehmet Altıparmak da sportmenliğe aykırılık nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler.