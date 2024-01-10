Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Ahlatcı Çorum FK dünü tek antrenman ile geçirdi.

Kırmızı Siyahlı takımın dün sabah yapması planlanan antrenman yoğun yağmur yağışı ve sahaların suyla kaplı olması nedeni ile Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından iptal edildi.

Futbolcuların bir kısmının otelin fitnes salonunda bireysel kuvvet çalışması yaptığı gözlendi.

Kırmızı siyahlı takım akşam saat 17’de ise otelin sahasında yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketlerinin ardından takımı iki gruba ayıran Teknik Direktör Serkan Özbalta yarı sahada iki takımla ayrı ayrı özel bir çalışma yaptırdı.

Özbalta bu çalışma sırasında futbolculardan topa sahip olmaları ve basit top kaybı yapmamaları için dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Serkan Özbalta kamp süresince futbolcuları yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Ahlatcı Çorum FK Antalya kampındaki son çalışmasını bu sabah yapacak.

Kırmızı siyahlı takım bu çalışmayı tamamlayacak ve öğlen yemeğinin ardından otelden ayrılacak.

Kafile saat 15.30’da Antalya havaalanından Ankara’ya uçacak ve ordan da karayolu ile Çorum’a dönecek.

Çorum FK ikinci yarının ilk maçında pazar günü Tuzlaspor hazırlıklarını yarın kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.