Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının son etabı için dün tesislerde toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden 'devam' dedi.

Yaklaşık bir aydır ilk etabı Çorum ikinci etabı Bolu’da olmak üzere yoğun bir çalışma temposu içinde yeni sezona hazırlanan kırmızı siyahlı takım üç günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde tesislerde toplanarak son etap için çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya yolda oldukları için izin alan isimler dışında tüm futbolcular katıldılar.

Son etabın ilk çalışması öncesinde futbolcularla tesis fitnes salonunda çalışma yapan Serkan Özbalta ligin ilk maçı öncesinde futbolculardan tam performansları ile çalışmalara katılmalarını istedi.

Üç günlük iznin ardından çıkılan ilk antrenman fitnes salonunda yapılan hareketlerin ardından sahada ısınma koşusu ve daha sonra yenileme çalışması ile haftanın ilk antremmanı tamamlandı.

Kırmızı Siyahlı takım bugün sabah ve akşam yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.