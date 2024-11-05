Gelişim Liginde Çorum FK bu sezonun en başarılı haftasını geçirdi.

Kırmızı Siyahlı takım hafta sonu beş kategoride mücadele ettiği ligde dört galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

U 19 evinde kaybetti

Cumartesi günü Çorum’da oynanan ilk maçta Çorum FK U 19 takımı geçen hafta deplasmanda kazanmanın verdiği moralle çıktığı Kastamonuspor önünde beklenen performansı gösteremedi ve sahadan 3-0 mağlup ayrılarak haftayı yenilgi ile kapatan tek takım oldu.

U 17 gol ve üç puanla tanıştı

Bu maçın ardından ise Çorum FK ve Karaman FK U 17 takımları karşılaştı. Ligde golü ve golibiyeti bulunmayan beraberliğe abone olan Çorum FK rakibi önünde 4-0 öne geçti son bölümde yediği gollerle sahadan 4-2 galip ayrılarak bu sezon ilk kez üç puan sevinci yaşadı.

U 14 takibini sürdürüyor

Pazar günü ise Çorum FK U 14 takımı Kırşehirspor deplasmanında mücadele etti.

Rakibi önünde başktan sona kadar üstün bir futbol oynayan Çorum FK ilk yarıda Rüzgar Efe ve Uras’ın attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçın ikinci yarısında Uras ikinci golünü atarak takımını 3-0 galibiyete taşıdı.

Çorum FK U 14 takımı bu alibiyet ile beşinci maçlar sonunda 4 galibiyet ve bir mağlubiyet ile lider Gençlerbirliği’nin ardından Ankaragücü takımı ile ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor.

U 15 zirveye ortak oldu

Bu maçın ardından aynı sahada iki takım U 15 kadroları karşılaştı. Çorum FK rakibi önünde ilk bölümde zorlansada ilk yarının sonlarında Kerem ile öne geçti.

İkinci yarıda rakibin direncini İbrahim’im ikinci golü ile kıran Çorum FK son bölümde Emiralp’in attığı iki golle maçı 4-0 kazandı.

Kırmızı Siyahlı takım beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı ve Gençlerbirliği, Konyaspor ile birlikte aynı puanla üçüncü sırada bu haftayı tamamladı.

U 16 Bolu’dan tek gol ve üç puanla döndü

U 16 Gelişim Liginde Çorum Fk 1.devrenin son maçında Boluspor deplasmanında mücadele etti. oldukça çekişmeli geçen maçı ilk yarısı 0-0 berabere biterken ikinci yarıda kırmızı siyahlı takım Doruk ile bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ligdeki üçüncü üç puanın sahibi oldu. Bu galibiyet ile Çorum FK lider Konyaspor 12 puanla ilk sırada yer alırken kırmızı siyahlı takım Ankaragücü ile 9’ar puanla ikinci ve üçüncü sırada birinci devreyi tamamladı.