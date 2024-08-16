Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çorum FK’ya Ümraniyespor maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84 bin TL para cezası verdi.

Aynı müsabakada Çorum FK taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.